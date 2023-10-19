7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها إسرائيل تتقدم بشكوي ضد عبد الرحمن سامح بطل السباحة بعد تضامنه مع فلسطين، وعلى معلول يغيب عن مباراة سيمبا ويعود للقاهرة، ووفاة بشير عبد الصمد نجم الإسماعيلى السابق.

إسرائيل تتقدم بشكوي ضد عبد الرحمن سامح بطل السباحة بعد تضامنه مع فلسطين

تقدم الاتحاد الاسرائيلي للسباحة للاتحاد الدولي ، بشكوي ضد عبد الرحمن سامح لاعب المنتخب الوطني للسباحة ، بعد تضامنه مع فلسطين خلال استلامه الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للسباحة والتي أقيمت في اليونان .

على معلول يغيب عن مباراة سيمبا ويعود للقاهرة