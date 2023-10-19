شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات قبل نهائى البطولة العربية للشباب للملاكمة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُقام غدًا الجمعة 16 مباراة ضمن منافسات الدور قبل النهائي من البطولة العربية للشباب للملاكمة مواليد عام 2005-2006 في نسختها السادسة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة 65 لاعب من 10 دول في 13 ميزان.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في تمام الساعة الخامسة من مساء غدٍ الجمعة في صالة المركز الأولمبي بالمعادي وقد جاءت مواجهات الدور قبل النهائي من البطولة كالتالي:-

- الجزائري عباس محمد يواجه نظيره المغربي عثمان شدغور في وزن 48 كجم.

- المغربي فتحي بوصاع في مواجهة نظيره غيث عارف في وزن 48 كجم.

- الجزائري قاضي محمد يواجه نظيره محمد غازي في وزن 51 كجم.

- المصري يوسف سيد عبد الحليم يواجه نظيره الليبي عبد العزيز مصطفى في وزن 51 كجم.

- شعبان صالح في مواجهة نظيره عكروف براهيمي في وزن 54 كجم.

- السعودي فواز ناصر يواجه نظيره المغربي أسامة المرناوي في وزن 54 كجم.

- المصري عبد الرحمن محمود يواجه نظيره المغربي نوفل العكاري في وزن 63,5 كجم.

- السعودي يزن الغامدي يواجه نظيره المغربي نبيل العجنقي في وزن 63,5 كجم.

- المصري خالد ناصر حمدي يواجه نظيره الليبي معاذ الحخري في وزن 67 كجم.

- الجزائري إسلام يواجه نظيره المغربي محمد أمين في وزن 67 كجم.

- رابح أكرم إلياس يواجه نظيره حمزة مسلم في وزن 80 كجم.

- المصري فارس عادل يواجه نظيره التونسي منتصر بن زيد في وزن 80 كجم.

- محمد عبد الهادي يواجه نظيره الليبي سراج الجهاني في وزن 86 كجم.

- السعودي يوسف إلياس يواجه نظيره الجزائري بولمرقة أمير في وزن 86 كجم.

- المصري محمود محمد يواجه نظيره اللبناني سيرج تسلاكيان في وزن 92 كجم.

- عبد الله البدر في مواجهة نظيره عربي أسامة في وزن 92 كجم.

وتشهد منافسات البطولة حضور مكثف من جماهير جميع الوفود العربية المشاركة في البطولة خاصة جماهير المنتخب المصري في المركز الأولمبي بالمعادي، كما تشهد البطولة منافسات قوية كثيرًا.

كما قد أشاد جميع الوفود العربية المشاركة بتنظيم مصر الجيد والمميز للبطولة، بالإضافة إلى قوة المباريات والأداء الجيد لجميع اللاعبين.

وقد أقيم حفل افتتاح البطولة يوم الثلاثاء الماضي، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور يوسف بن علي الكاظم رئيس الاتحاد العربي للملاكمة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.