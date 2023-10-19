شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تم تهديد رياضيين عرب بعد إعلانهم دعم الفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واجه عدد من الرياضيين العرب عواقب سلبية جراء إعلانهم دعم الفلسطينيين، عقب التصعيد العسكري من جانب إسرائيل في غزة.

وتعرض الرياضيون لعدة إجراءات متباينة بسبب أنشطتهم المرتبطة بالمشاركة في المسابقات الأوروبية والعالمية، إذ تدخلت عدة هيئات رياضية لمحاسبتهم.

نصير مزراوي

واجه نصير مزراوي غضباً على عدة مستويات داخل ألمانيا، بعد إعلان تعاطفه مع أهل غزة، حيث أعرب نواب برلمانيون عن رغبتهم في اتخاذ إجراءات صارمة ضده، تصل إلى فسخ نادي بايرن ميونخ التعاقد معه، وتدخل السلطات الألمانية لطرده من البلاد.

كما أعربت وسائل الإعلام الألمانية عن غضبها من موقف مدافع بايرن ميونخ، فيما أكد نادي بايرن ميونخ أنه يدعم الجانب الإسرائيلي، وأن إدارته ستتحدث إلى اللاعب.

تواجد مزراوي مع منتخب المغرب خلال الأيام الماضية، وعاد إلى ألمانيا، لكن وسائل الإعلام المحلية أكدت أنه لم يتدرب مع بايرن ميونخ، الخميس، وأنه يجتمع مع إدارة النادي لبحث عواقب تصريحاته.

يوسف عطال

تعرض الجزائري يوسف عطال للإيقاف لأجل غير مسمى من نادي نيس الفرنسي، بسبب رسالته الداعمة للجانب الفلسطيني عقب عمليات التصعيد العسكري في غزة، وهو الأمر الذي اعتذر عنه لاحقًا.

أكد نادي نيس في بيان رسمي أن يوسف عطال اعترف خلال التحقيق معه بوقوعه في خطأ نشر الرسالة، وأنه تراجع عن موقفه، إلا أن ذلك لن يحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده.

أنور الغازي

اللاعب الهولندي أنور الغازي الذي اختار تمثيل المغرب مؤخرًا، تعرض للمعاقبة من نادي ماينز الألماني بسبب موقفه المتعاطف مع أهل غزة.

وأعلن نادي ماينز تجميد أنور الغازي ومنعه من التدرب أو المشاركة في المباريات مع الفريق، على خلفية الرسالة المحذوفة التي نشرها لدعم الفلسطينيين.

أنس جابر

أعربت بطلة التنس التونسية أنس جابر عن تعاطفها ودعمها لأهل فلسطين، ورغبتها أن يعُم السلام المنطقة، وهو ما أغضب الاتحاد الإسرائيلي للتنس، الذي تقدم بشكوى رسمية ضدها إلى اتحاد اللعبة النسائي.

ووجه الاتحاد الإسرائيلي في شكواه اتهامات إلى أنس جابر أثارت انتقادات متابعي التنس، الذين أعلنوا دعمهم للاعبة التونسية.

عيسى العيدوني

لاعب كرة القدم التونسي عيسى العيدوني واجه حملات غاضبة من جماهير فريق يونيون برلين الألماني، بسبب رفضهم لإعلان تعاطفه مع الفلسطينيين عقب التصعيد العسكري في غزة.

طالبت جماهير يونيون برلين، إدارة النادي بمعاقبة عيسى العيدوني، سواء كان ذلك عن طريق تغريمه أو حتى فسخ تعاقده.

عبد الرحمن سامح

السباح المصري الحاصل على الميدالية الذهبية لبطولة العالم، أعلن تعاطفه مع فلسطين، ليقرر الاتحاد الدولي للعبة حذف صوره من جميع المنصات الرسمية التابعة له.

وأوضح سامح بطل السباحة في مسابقة 50 متر فراشة، أنه تلقى تهديدات بالقتل عقب إعلان دعمه لأهل فلسطين، وأنه أصبح يشعر أن حياته في خطر.