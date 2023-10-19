شكرا لقرائتكم خبر عن مداهمة مقر دورة ألعاب باريس 2024 في إطار تحقيقات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - (رويترز)

قالت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس الصيفي 2024، الخميس، إن مباحث الأموال العامة الفرنسية داهمت مقرها الأربعاء، وأوضح مصدر قضائي أن المداهمة التي استهدفت أيضاً شركات تدير الحدث الرياضي كانت جزءاً من تحقيق مستمر بشأن مزاعم بالمحسوبية.

وقال بيان للجنة المنظمة: «تؤكد اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 أن مباحث الأموال العامة زارت مقرها الأربعاء الموافق 18 أكتوبر، وحصلت على كافة المعلومات التي طلبتها».

وأضاف البيان: «اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 تتعاون بشكل كامل مع التحقيقات».

وقال مصدر قضائي، إن المداهمات كانت جزءاً من تحقيق فُتح في شبهات «الحصول على منافع والمحسوبية والتدليس» في منح الكثير من العقود.