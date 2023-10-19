الامارات | أسطورة الجوجيتسو البرازيلي جالفاو وابنته يشاركان في بطولة "أبوظبي إكستريم"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) عن مشاركة البرازيلي أندريه جالفاو، أحد أساطير رياضة الجوجيتسو، إلى جانب ابنته سارة، التي تسجل إنجازاً تاريخياً بصفتها أول لاعبة تشارك في الدورة الأولى لبطولة أبوظبي إكستريم. وتَعد البطولة المرتقبة بتقديم منافسات حماسية ومشوقة، حيث استعرض الرياضيون مهاراتهم بحماس كبير خلال جلسة التدريب المفتوحة يوم الثلاثاء الماضي في احدى الصالات التابعة لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية.

وأعرب أندريه جالفاو عن حماسه الشديد لانطلاق هذه البطولة المرموقة التي تتجه الأنظار نحوها بوصفها نقلة نوعية في عالم رياضة الجوجيتسو، حيث قال: "تحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة بالنسبة لنا، حيث تشارك ابنتي سارة بصفتها أولى اللاعبات المشاركات في منافسات الدورة الأولى من بطولة أبوظبي إكستريم".

وأضاف: "يسرنا أن تكون ابنتي أولى اللاعبات المشاركات في البطولة، وبذلنا جهداً كبيراً خلال التدريبات. ولدي ثقة تامة بقدرتها على تقديم أداء استثنائي، حيث يشكل كل من شغفها الكبير برياضة الجوجيتسو وتفانيها وانضباطها عوامل إضافية تحفزها على التألق في هذه البطولة".

ومن جانبها، قالت سارة، أصغر رياضية مشاركة في بطولة أبوظبي إكستريم، حيث تبلغ من العمر 17 عاماً: "أدرك أهمية دخولي التاريخ بصفتي أولى اللاعبات المشاركات في بطولة أبوظبي إكستريم. ولا يسعني التعبير عن مدى سعادتي لكوني أولى المشاركات في هذه البطولة المرموقة".