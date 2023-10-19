ليفربول عن محمد صلاح: التاريخ أعاد نفسه مرة أخرى

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، بإنجاز الفرعون اليوم 19 أكتوبر مسترجعا ذكرى تسجيله هدفا بالدوري الإنجليزي.

ونشرت صفحة ليفربول الرسمية فيديو عبر منصة التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلًا:" التاريخ أعاد نفسه مرة أخرى عندما سجل محمد صلاح هدفًا من ضربة جزاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مثل هذا اليوم من عام 2021 .

أرقام محمد صلاح

وتمكن الجناح الأيسر محمد صلاح من تحطيم أرقام أساطير الدوري الإنجليزي في صناعة الأهداف في تاريخ مشاركته بالدوري الإنجليزي.

ووصل محمد صلاح إلى 57 تمريرة حاسمة في 229 مباراة له في تاريخ مشاركته بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتخطى محمد صلاح أرقام كل من اريك كانتونا لاعب مانشستر يونايتد السابق “56 تمريرة حاسمة في 156 مباراة” وبول سكولز لاعب مانشستر يونايتد السابق "55 تمريرة حاسمة.

بالإضافة إلى ديديه دروجبا لاعب تشليسي السابق “55 تمريرة حاسمة في 254 مباراة” ومسعود أوزيل لاعب أرسنال السابق وثنائي تشيلسي السابق خوان ماتا وإيدين هازارد أصحاب الـ 54 تمريرة حاسمة بتاريخ الدوري الإنجليزي.