الأهلي يستهل مشواره في دوري السوبر أمام سيمبا .. الموعد والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة دوري السوبر الأفريقي بملاقاة نظيره سيمبا التنزاني غدًا الجمعة في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.





ومن المقرر إقامة اللقاء لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري السوبر ، على أن يأتي لقاء الإياب في القاهرة 24 من الشهر الجاري.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1 ، وشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، قد غادرت مطار القاهرة أمس الأربعاء في طريقها إلى دولة تنزانيا.

وقبل ساعات قليلة من السفر ، أنهى الفريق الأحمر بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر تدريباته صباح الأمس بملعب مختار التتش بالجزيرة.

يذكر أن المتأهل من مواجهة الأهلي وسيمبا في الدور ربع النهائي ، يلاقي الطرف الآخر المتأهل من صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي في منافسات الدور نصف النهائي.

عودة الدوليين ..

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس الأربعاء انتظام اللاعبين الدوليين بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني ‏في ‏معسكره الأخير بالإمارات وخوض وديتي زامبيا والجزائر.‏

وعلى هامش المران ، عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد ‏للمباراة ‏المرتقبة.‏

كان خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي ، قد توجه رفقة سمير عدلي المدير الإداري، إلى تنزانيا للاطمئنان على كافة الترتيبات ‏الإدارية والفنية، ‏وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه‎ من المواجهة.