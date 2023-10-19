شكرا لقرائتكم خبر عن العاب القوى يفوّض الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اتحاد العاب القوى بالاجماع تأييده لموقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية واصطفافه خلف القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويضه في كافة الإجراءات والتدابير لحماية الأمن القومي المصري والعربي.

واشاد مجلس ادارة اتحاد ألعاب القوى المصري بالموقف الصلب الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الاحداث الجارية بإعلانه الرفض القاطع والحاسم لاي مخطط موجه لتصفية القضية الفلسطينية وادانة ما يتعرض له الاشقاء في غزة.