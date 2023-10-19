شكرا لقرائتكم خبر عن احمد حسن يدعو الرياضين لوقفة تضامنية غداً مع القضية الفلسطينية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق الدعوة لجميع الرياضيين المصريين للمشاركة في وقفة تضامنية لدعم القضية الفلسطينية عند المنصة بمدينة نصرغداً بعد صلاة الجمعة مباشرةً.

وطالب العميد أحمد حسن عبر دعوته على موقع انستجرام جميع الرياضين بالتواجد في وقفة الغد من أجل توصيل رسالة للعالم بصفة عامة وللأشقاء في فلسطين بإننا نقف معهم وندعمهم في هذه المحنة.

على صعيد متصل ، تقرر أن يرتدي فريق الأهلي الطاقم الأسود بالكامل في مباراته ضد سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم.

ويرتدي الأهلي الفانلة السوداء والشورت الأسود والجوارب السوداء تضامنا مع فلسطين الأهلي بعد الأحداث التي شهدتها في الأيام وتعرضها للقصف الوحشي من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وطلب الأهلي ارتداء شارات سوداء في مباراة سيمبا بالدوري الإفريقي تضامنا مع الشقاء في فلسطين.

كما خاطب مسئولو النادي الأهلي وزارة الصحة وبنك الدم من أجل التبرع بالدم للجماهير قبل مباراة العودة ضد سيمبا يوم الثلاثاء المقبل.