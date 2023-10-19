عزاء بشير عبد الصمد غداً بالملاعب المفتوحة أمام استاد الإسماعيلية

القاهرة - سامية سيد - يُقام عزاء بشير عبد الصمد نجم الإسماعيلي الأسبق عقب صلاة المغرب غداً ، الجمعة، بالملاعب المفتوحة أمام الاستاد وفندق اللاعبين ، ونعى مجلس الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، بخالص الحزن والأسى وفاة عبد الصمد الذى وافته المنية صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الإسماعيلى عبر حسابه على فيس بوك، نجم الإسماعيلي قائلا: "مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن ينعى بخالص الحزن والأسى وفاة بشير عبد الصمد نجم الفريق الأسبق والذى وافته المنية منذ ساعات قليلة بعد صراع طويل مع المرض..داعين المولى عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وسجل الراحل بشير عبد الصمد 53 هدفا مع الإسماعيلى في كل البطولات، منها 44 هدفا في الدورى المصرى، و7 أهداف في كأس مصر، وهدفين في البطولة العربية.

وحصل بشير عبد الصمد مع الإسماعيلى على بطولة الدورى العام موسم 90/ 91 وكأس مصر 96/ 97، وحصد لقب هداف الدورى العالم موسم 93/ 94 برصيد 15 هدفا، كما أنه أكثر لاعبى الدراويش تسجيلا في شباك الاتحاد السكندر برصيد 9 أهداف.