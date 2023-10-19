شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة يقترب من خلافة عبد المنعم فى دفاع الأهلى أمام سيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسهم رامي ربيعة لاعب الأهلي في المشاركة الأساسية مع فريقه خلال مباراته ضد سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم، بسب إصابة محمد عبد المنعم وغموض موقفه من اللحاق بالمباراة.

ويعاني عبد المنعم من تورم في القدم ويخضع لبرنامج علاجي مكثف، ولكن مشاركته في مباراة سيمبا غدا باتت صعبة، وبدأ الجهاز الفني في تجهيز البديل.

وعاد رامي ربيعة للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية قبل أيام بعد تعافيه من الإصابة بخراج في باطن القدم.

ويخوض الأهلي مساء اليوم ،الخميس، المران الأول والأخير في تنزانيا استعداداً لمباراة سيمبا المقرر لها السادسة من مساء غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم التي تُقام للمرة الأولى هذا الموسم ويُشارك فيها الأهلي رفقة 8 أندية أفريقية أخرى.