الامارات | "اليويفا" يحتسب نتيجة مباراة بلجيكا والسويد التعادل 1-1

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيتم احتساب نتيجة مباراة بلجيكا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم على أرضها أمام السويد التعادل 1-1 بعد توقف المواجهة الاثنين الماضي بين الشوطين وإلغائها لاحقا جراء مقتل سويديين اثنين بالرصاص في بروكسل في وقت سابق من ذلك اليوم.

وقال الاتحاد الأوروبي (اليويفا) في بيان اليوم الخميس إن لجنته التنفيذية قضت بعدم إعادة المباراة والإبقاء على النتيجة مع منح كل فريق نقطة في المجموعة السادسة. وجاء في البيان "صدر هذا القرار بعد أن قضت اللجنة التنفيذية بأنه من المستحيل استكمال الوقت المتبقي من المباراة في اليوم التالي.

"عبر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم ونظيره السويدي، نظرا للظروف وقتها، عن الرغبة في عدم استكمال الوقت المتبقي من المباراة واعتبار النتيجة بين الشوطين (1-1) نهائية". وكان القرار أقل تعقيدا مما كان يمكن أن يكون عليه حيث ضمنت بلجيكا بالفعل التأهل بينما لم تتمكن السويد من الوصول إلى النهائيات في ألمانيا.

