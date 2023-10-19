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الامارات | جدة تستضيف المعرض السعودي الدولي لكرة القدم «سيف اكسبو 2023»

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتأهب محافظة جدة لاستضافة المعرض السعودي الدولي لكرة القدم «سيف اكسبو 2023» خلال الفترة ما بين 23 و25 نوفمبر المقبل، في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأندية والشركات والمراكز الرياضية من المملكة وخارجها.

ويأتي هذا المعرض تزامنا مع النهضة الرياضية الكبرى التي تعيشها السعودية، ومع أقوى نسخة في تاريخ دوري روشن السعودي بوجود نجوم كرة قدم عالميين في مختلف الأندية السعودية، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس.

وأكد ياسر القنفدي المدير التنفيذي لمعرض سيف اكسبو أن المعرض يهدف للكثير من المعطيات التي ستسهم في تطوير كرة القدم في السعودية، منها زيادة حجم النمو في الاستثمار الرياضي، واستقطاب علامات ومنتجات تجارية جديدة، واستقطاب جهات تجارية راعية للأندية.

كذلك يهدف المعرض لجلب أهم المراكز العالمية للطب الرياضي، وإتاحة لقاءات مع شخصيات قيادية في صناعة كرة القدم، ورؤساء الأندية وأساطير ونجوم كرة القدم ومدربين عالميين، والاستفادة من الخبرات والتقنية في تحسين صناعة كرة القدم.

هذا يأتي إلى جانب بناء علاقات تجارية في بيئة رياضية، إضافة إلى خلق فرص وظيفية للشباب والشابات في المجال الرياضي، وإقامة ندوات وورش عمل لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بكرة القدم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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