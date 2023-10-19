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بعد محمد صلاح.. كوكا وصيف المحترفين المصريين الأكثر تسجيلًا للأهداف في أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - يعيش أحمد حسن كوكا الدولي المصري المحترف ضمن صفوف أولمبياكوس اليوناني، أجمل فترة بمشواره الكروي داخل المستطيل الأخضر جعلته واحدا من أكثر اللاعبين مشاركة في الدوريات الأوروبية من بين المحترفين المصريين.

ارقام محترفنا "احمد حسن كوكا" لاعب منتخبنا الوطني في مسيرته الاحترافية في اوروبا حتي الان:

و يحتفظ كوكا بأرقام مميزة مع نادي أولمبياكوس اليوناني بعد أن سجل  38 هدفاً في 97 مباراة وهو السجل التهديفي الأفضل في تاريخه الكروي مع نادي واحد يليه ريو آفي البرتغالي الذي سجل معه 32 هدفاً في 98 لقاء.

أما بالنسبة لإجمالي عدد المشاركات وصناعته وإحرازه للأهداف كالتالى: 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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