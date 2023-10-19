ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الكرة بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره سيمبا التنزاني في مستهل مشوار الفريقين لخوض بطولة دوري السوبر الأفريقي والتي تقام للمرة الأولى.

فكر كولر الفني المتوقع أمام سيمبا التنزاني بدوري السوبر الأفريقي

ويتعرض فريق الأهلي الى صدمة بعد تأكد غياب علي معلول الظهير الأيسر للفريق، بسبب مشكلة في سفره لتنزانيا منعته من عدم اللحاق بالمباراة، بعد الانتهاء من معسكر نسور قرطاج خلال فترة التوقف الدولي الذى أقيم بدولة اليابان.

ومن المتوقع ان يجري السويسري مارسيل كولر مدرب المارد الأحمر تغييرات جذرية أو حلول إجبارية لتعويض غياب التونسي بالجبهة اليسرى والتى رصدتها بوابة الخليج 365 كالتالى:

1ـ المفاضلة بين الثنائي "خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس" في قيادة الجبهة اليسرى.

2ـ الاستعانة بـ " أكرم توفيق" لحل أزمة الجانب الأيسر للمارد الأحمر.

3ـ أو يفاجئنا السويسري بلاعب يقود الجبهة اليسرى لأول مرة من اللاعبين المتواجدين بقائمة الفريق الأهلاوي بالبعثة فى تنزانيا، على الرغم من ان تلك المباريات الاقصائية لا تحتمل أى تجارب أو مفاجآت تحت مظلة النجاح أو الفشل.

وعلى الجانب الأخر، يفكر كولر في الدفع بمحمود عبدالمنعم كهربا في خط الهجوم بدلا من الفرنسي أنتوني موديست، ومحمد مجدي أفشة بدلا من إمام عاشور الذي تعرض للإصابة، بالإضافة لمشاركة مروان عطية بدلا من أحمد نبيل كوكا فى وسط الملعب.

وتتوقع الخليج 365 ان يخوض مارسيل كولر المباراة أمام سيمبا التنزاني بتشكيل كالتالى:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة

في الهجوم: حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو

ويستهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أولى مواجهاته بدوري السوبر الأفريقي أمام سيمبا التنزانى في المباراة التى تجمع الفريقين بذهاب الدور ربع النهائي.

وتقرر انطلاق صافرة أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة غد الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 في العاصمة التنزانية دار السلام.

وتذاع المواجهة المرتقبة فى أولى مباريات الأحمر ونظيره سيمبا التنزاني في افتتاحية بطولة دوري السوبر الأفريقي على قناة أبوظبي الرياضية الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة.

الجوائز المالية لدوري السوبر الأفريقي

ـ 4000000 دولار للفائز (4 ملايين دولار للمركز الأول)

ـ 3000000 دولار للوصيف (3 ملايين دولار للمركز الثاني)

ـ 1,700,000 دولار أمريكي لكل من المتأهلين لنصف النهائي

ـ 1,000,000 دولار أمريكي لكل من المتأهلين إلى الدور ربع النهائي