مواعيد مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي

نستعرض موعد مباريات الجولة العاشرة من منافسات مسابقة بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي 2023-2024، والتي ستنطلق غدا الجمعة.

وستنطلق منافسات الجولة العاشرة من مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي، غدا الجمعة الموافق 20 أكتوبر.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي

الجمعة 20 أكتوبر

التعاون ضد الاتحاد: في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

الأخدود ضد الفيحاء: في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد مدينة الأمير هزلول بن عبد العزيز.

الفتح ضد أبها: في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي.

الهلال ضد الخليج: في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة على ستاد الأمير فيصل بن فهد.

السبت 21 أكتوبر

النصر ضد ضمك: في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد الأول بارك.

الحزم ضد الرائد: في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد الحزم.

الشباب ضد الطائي: في تمام الساعة 9:00 مساء، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الشباب.

الأهلي ضد الوحدة: في تمام الساعة 9:00 مساء، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل.

الأحد 22 أكتوبر

الرياض ضد الاتفاق: في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد الأمير فيصل بن فهد، بالرياض.