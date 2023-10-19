انفراجة في أزمة سلطان الغنام.. الانضباط تلبي طلب النصر السعودي

كشفت صحيفة الرياضية، عن انفراجة في أزمة سلطان الغنام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بعد توقيع عقوبة عليه من قبل لجنة الانضباط.

وكانت لجنة الانضباط قد وقعت عقوبة على سلطان الغنام، لاعب فريق النصر، بالإيقاف لمدة 4 مباريات، بعد مباراة أبها في الدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي النصر السعودي قد تلقت حيثيات قرار العقوبة الصادرة ضد سلطان الغنام، أول أمس.

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إدارة نادي النصر كانت قد طلبت الحصول على حيثيات العقوبة، وذلك من أجل التقدم باستئناف ضد القرار.

وقامت إدارة النصر بتحويل الملف إلى اللجنة القانونية، من أجل دراسة الوضع، على أن يتم تقديم الاستئناف ضد العقوبة خلال الـ48 ساعة المقبلة، قبل انتهاء المهلة المسموح بها “5 أيام من تسلم حيثيات القرار”.

وتنوي إدارة النصر أن توضح في مذكرتها أنه معترض على استنادها إلى نص مادة العقوبة بسبب “اللفظ البذيء”، والتي تقضي بإيقاف اللاعب مدة 4 مباريات، والغرامة 40 ألف ريال.

وترى إدارة النصر أن العقوبة لا تتجاوز المادة رقم “48/2/1” “الإساءة”، التي تنص عقوبتها على الإيقاف مباراتين فقط، والغرامة المالية 20 ألف ريال.