عبدالمجيد سليم: أتمنى سقوط خالد لطيف في انتخابات الزمالك و لبيب ضمني لقائمته- خاص

أعلن عبد المجيد سليم المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات الزمالك، انسحابه من خوض السباق الانتخابي، لصالح القائمة الموحدة بقيادة حسين لبيب.

وتواصل “365 كورة” مع عبد المجيد سليم لمعرفة أسباب وكواليس انسحابه من انتخابات الزمالك قبل 24 ساعة من اجراؤها.

وقال سليم في تصريحات خاصة: “حصلت على وعد من القائمة الموحدة بأن أكون بديلاً لـ حسام المندوه، ونلت على دعم قوي من القائمة وقررت الانسحاب بعد عودته ردًا للجميل”.

وتابع: “قررت الانسحاب حتى لا اتسبب في مشاكل بقائمة حسين لبيب ، خاصة انني أملك شعبية كبيرة بين الأعضاء، لكني على استعداد لمساعدة النادي في أي وقت ولا احتاج إلى منصب لخدمة الزمالك”.

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وعن سؤاله من يتمنى أن ينجح في منصب أمين الصندوق قال: “اتمنى نجاح أي شخص عدا خالد لطيف، لأنه كان يملك هذا الملف من قبل، ووصل النادي إلى مرحلة الشلل في جميع الألعاب”.

وأتم عبدالمجيد سليم تصريحاته:”، سأدعم حسام المندوه، وبالتأكيد اتمنى نجاح القائمة الموحدة كاملة لـ حسين لبيب”.