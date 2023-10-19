كولر يحدد بديل محمد عبد المنعم في تشكيل الاهلي أمام سيمبا التنزاني

تضاءلت فرص محمد عبد المنعم مدافع الاهلي في المشاركة بمباراة الفريق ضد سيمبا التنزاني، في دوري السوبر الأفريقي، غدًا الجمعة.

ويعاني عبد المنعم من تورم في القدم ويخضع لبرنامج علاجي مكثف، ولكن مشاركته في مباراة سيمبا غدا باتت صعبة، وبدأ الجهاز الفني في تجهيز البديل.

واستقر السويسري مارسيل كولر مدرب الاهلي على الدفع بـ رامي ربيعة في دفاع الفريق الأحمر أمام سيمبا التنزاني بدلًا من محمد عبد المنعم.

اقرأ أيضًا – إصابة موديست بفيروس كورونا.. صدمة في الاهلي

وعاد رامي ربيعة للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية قبل أيام بعد تعافيه من الإصابة بخراج في باطن القدم.

ويحل الاهلي ضيفا ثقيلا على سيمبا التنزاني في تمام السادسة من مساء غدًا، الجمعة، بتوقيت القاهرة في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

يذكر أن الفائز من مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني، سيواجه المتأهل من ماميلودي صنداونز وبترو أتلتيكو الأنجولي في الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي.