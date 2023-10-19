الاهلي يرفض طلب كولر ويتمسك بلاعبه.. صدام قبل مواجهة سيمبا

حسمت إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، موقفها النهائي بخصوص رحيل عمرو السولية نجم وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

كان السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي طالب بالاستغناء عن عمرو السولية والتعاقد مع البديل نظرًا لتكرار اصاباته وعدم استفادة الفريق الأول من تواجده ضمن قائمة المارد الأحمر محليًا وقاريًا.

وتمسكت ادارة النادي الأهلي برفض طلب السويسري مارسيل كولر بالاستغناء عن اللاعب عمرو السوليه في شهر يناير القادم.

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واستندت ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لرفض طلب كولر بأن عمرو السولية من اللاعبين المخلصين بالنادي ومن كباتن النادي ويستحيل التفريط في خدماته.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي الدوري الأفريقي.

وستقام مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني غدًا الجمعة، في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة في العاصمة التنزانية “دار السلام” في ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي.