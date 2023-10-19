محمد اسماعيل - القاهرة - "نعاه الأهلي".. من هو هداف الدراويش الذي توفى اليوم؟

رحل اليوم الخميس عن عالمنا، بشير عبد الصمد نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، بعد صراع طويل مع المرض.

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على تقديم واجب العزاء في وفاة الراحل.

ويعد بشير عبد الصمد هو أحد رموز النادي الإسماعيلي عبر تاريخه، حيث حقق بطولة الدوري المصري الممتاز رفقة قلعة "الدراويش" من قبل.

ولد بشير عبد الصمد عام 1966، في مدينة طوح، وبدأ مسيرته ضمن فريق شباب طوخ، ثم انتقل إلى النادي الإسماعيلي، موسم 1990–1991.

نجح بشير عبد الصمد في تحقيق لقب هداف الدوري المصري الممتاز، رفقة فريق الإسماعيلي، موسم 1993–1994 برصيد 13 هدفا من أصل 49 هدف أحرزها الفريق طوال 26 مباراة بالموسم.

كما حقق "عبد الصمد" لقب الدوري المصري الممتاز مع الدراويش في موسم 1991، وكان له أهداف مؤثرة.

وانضم بشير عبد الصمد لصفوف المنتخب الوطني، في بطولة الأمم الأفريقية، عام 1994 والتي أقيمت في تونس تحت قيادة طه إسماعيل المدير الفني وقتها، ولعب ثلاث مباريات رسمية مع المنتخب القومي، وسجل هدفين.