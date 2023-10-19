فانتازي.. أفضل 11 لاعبا للجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أختار كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة التاسعة، يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط.

مات تيرنر (نوتنجهام فورست) 4.1 مليون جنيه إسترليني

يستضيف الحارس الأمريكي نظيره لوتون تاون عقب الخروج بشباك نظيفة أمام كريستال بالاس للمرة الثانية هذا الموسم.

وعلى الجانب الآخر، فشل لوتون في التسجيل بثلاث مباريات من آخر أربعة خارج أرضه في جميع المسابقات.

كيران تريبير (نيوكاسل) 6.9 مليون جنيه إسترليني

يقدم كابتن نيوكاسل مستويات رائعة منذ بداية الموسم وقبل المواجهة على أرضه أمام كريستال بالاس.

وحقق تريبير 44 نقطة في مبارياته الأربعة الأخيرة، حيث قدم خمس تمريرات حاسمة وخرج بشباك نظيفة في ثلاث مرات.

بيدرو بورو (توتنهام) 5.1 مليون جنيه إسترليني

يلاقي الظهير الإسباني منافسه فولهام في مباراة مصنفة "سهلة" وفقا لموقع فانتازي الرسمي.

وحقق بورو 32 نقطة من خلال تقديم تمريرتين حاسمتين والخروج بشباك نظيفة بثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد) 4.9 مليون جنيه إسترليني

تحسنت إحصائيات تمريرات الظهير البرتغالي في الفترة الأخيرة مع مانشستر يونايتد وقبل زيارة شيفيلد في الجولة التاسعة، حيث قدم دالوت تسع تمريرات خطيرة في آخر أربع مباريات أكثر من أي لاعب في اليونايتد.

كونستانتينوس تسيميكاس (ليفربول) 4.4 مليون جنيه إسترليني

من المتوقع أن يبدأ اللاعب اليوناني كظهير أيسر في المباراة المقبلة أمام إيفرتون، بعد الغياب المتوقع للاسكتلندي روبرتسون بسبب إصابة.

وبلغ متوسط نقاط تسيميكاس 6.5 نقطة في كل بداية على ملعب أنفيلد الموسم الماضي، حيث حقق تمريرتين حاسمتين وثلاث شباك نظيفة خلال تلك المباريات الأربع.

محمد صلاح (ليفربول) 12.6 مليون جنيه إسترليني

يحتل الجناح المصري صدارة ترتيب اللاعبين الأكثر تحقيقا للنقاط في فانتازي، برصيد 59 نقطة، حيث سجل 5 أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة.

سون هيونج مين (توتنهام) 9.5 مليون جنيه إسترليني

بلغ متوسط النقاط التي حققها الكوري الجنوبي 9.2 نقطة لكل مباراة منذ مشاركته بمركز المهاجم الصريح مع توتنهام في الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي.

وحقق سون 20 نقطة ضد بيرنلي و14 ضد أرسنال في تلك الفترة، مما يسلط الضوء على قدرته في تسجيل الأهداف على أرضه أمام فولهام.

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 8.4 مليون جنيه إسترليني

احتلت تسديدات برونو الـ11 على المرمى وصناعة 22 فرصة صدارة قائمة إحصائيات لاعبي مانشستر يونايتد، مما يسلط الضوء على تأثيره على هجومهم.

بيدرو نيتو (ولفرهامبتون) 5.7 مليون جنيه إسترليني

شهد الموسم الجاري تألق اللاعب البرتغالي مع ولفرهامبتون، حيث سجل هدف وقدم ست تمريرات حاسمة، وحقق 43 نقطة في فانتازي.

إيرلينج هالاند (مان سيتي) 14 مليون جنيه إسترليني

المواجهة على أرضه مع برايتون تمنح المهاجم النرويجي الفرصة للعودة إلى التهديف، حيث حقق هالاند 26 نقطة في آخر مباراتين له على ملعب الاتحاد، وسجل أربعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

أولي واتكينز (أستون فيلا) 8.2 مليون جنيه إسترليني

أربعة أهداف وسبع تمريرات حاسمة قادت نجم أستون فيلا إلى صدارة ترتيب اللاعبين الأكثر تحقيقا للنقاط بجانب محمد صلاح.

ويستضيف واتكينز فريق وست هام يونايتد الذي استقبلت شباكه 51 تسديدة من داخل منطقة الجزاء خلال آخر أربع مباريات، وهو ثاني أكبر عدد في الدوري.