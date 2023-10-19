فانتازي.. "الاحتفاظ بلاعبي مانشستر يونايتد أم بيعهم؟" الخبراء يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يتناقش خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي حول ما إذا يجب الاحتفاظ بلاعبي مانشستر يونايتد أم بيعهم، قبل جدول مباريات مصنف "سهل" وفقا للموقع الرسمي.

وقالت سام بونفيلد: "على الرغم من أن مباراة مانشستر يونايتد في الأسبوع التاسع ضد شيفيلد يونايتد تبدو جيدة، إلا أنني سأفكر في شراء راسموس هويلند (7.2 مليون جنيه إسترليني) فقط، ومع تألق جوليان ألفاريز (7 مليون جنيه إسترليني) وأولي واتكينز (8.2 مليون جنيه إسترليني)، فإن شراء هويلند سيكون مخاطرة بسبب مستوى فريقه السيئ".

وأضاف خبير الفانتازي أوتكارش دالميا: "لدى مانشستر يونايتد بعض المباريات المقبلة الجيدة، وإذا كنت أمتلك أيًا من لاعبيهم فسأبقى عليهم".

وواصل خبير الفانتازي بن كرابتري: "امتلاك لاعبي مانشستر يونايتد ليس بجيد، لكني احتفظ بماركوس راشفورد و برونو فرنانديز بسبب الأسبوع التاسع".

وتابع خبير الفانتازي لي بونفيلد: "مع الجولة المقبلة أمام شيفيلد، اُفضل الاحتفاظ بأي لاعب من مانشستر يونايتد موجود في فريق، ولكني لن أسعى إلى الأستثمار على المدى الطويل".

ومن جانبه قال نيك هاريس: "أنا لا أملك أيًا من لاعبي مانشستر يونايتد لذلك أنا سعيد، حيث لم يقدموا أي شئ في الهجوم أو الدفاع ، ولم أندم على بيع فرنانديز أو راشفورد".

وأردف خبير الفانتازي جياني بوتيس: "لا أمتلك أي لاعب من مانشستر يونايتد منذ الجولة الرابعة، ولكني أؤيد نظرية "امنحهم أسبوعًا إضافيًا"، لأنهم سيلعبون أمام شيفيلد يونايتد الجولة المقبلة".

وقال براس: "سأنتظر أسبوعًا آخر ثم أتخلص منهم جميعًا، وإذا كان هناك لاعب واحد يمكن الاستثمار فيه، فأعتقد أن هويلند خيار جيد.

واختتم خبير الفانتازي مارك ماكجيتيجان: "لم ينجح كل لاعبي فانتازي الذين استثمروا في مانشستر يونايتد، ولكن من المنطقي منحهم أسبوعًا إضافيًا، لذلك سأحتفظ بفرنانديز قبل مبادلته مع بوكايو ساكا (8.5 مليون جنيه إسترليني)".