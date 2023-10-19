شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المجيد سليم يعتذر عن عدم الترشح لمنصب أمين صندوق نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر عبد المجيد سليم المرشح على منصب أمين صندوق نادى الزمالك بياناً أعلن فيه اعتذاره عن عدم الاستمرار فى الترشح على منصب أمين الصندوق فى الانتخابات المقرر لها غداً الجمعة 20 أكتوبر الجاري.

وجاء بيان عبد المجيد كالتالى:

وانهى نادي الزمالك استعداداته اليوم الخميس لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية، لاختيار مجلس إدارة جديد فى الانتخابات المقرر لها غداً الجمعة وسط إجراءات انضباطية للحفاظ على سلامة الأعضاء من الزحام والتدافع.

وشدد عماد البنانى رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير نادى الزمالك على رجال الأمن المكلفين بتأمين العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط،حفاظاً على الاستقرار وخروج الانتخابات في أحسن صورة.

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي أن جميع بوابات النادي وعددها 7 بوابات كلها ستكون مفتوحة لدخول الأعضاء يوم الجمعة المقبل لحضور الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأوضحت اللجنة أن دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبورجيلة سيكون من ثلاث بوابات من إتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة منعا للتزاحم.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك غلق مقر النادي اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسبب تجهيز النادي لإقامة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر الجاري.