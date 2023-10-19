شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أندية تبحث عن الفوز الأول فى الجولة الرابعة من دوري نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق عصر غد الجمعة، منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024، بعدما انتهت فترة التوقف الدولى بسبب انشغال منتخب مصر بمباراتى زامبيا والجزائر الودية التي أقيمت في الإمارات استعدادا لكأس أمم أفريقيا.

6 أندية بلا فوز

وفشلت 6 أندية حتى الآن في تحقيق الفوز خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وهى كل من الجونة وسيراميكا وإنبى والمقاولون العرب وفاركو والبنك الأهلى، وتبحث هذه الأندية عن الفوز الأول لها خلال مباريات الجولة الرابعة باستثناء الجونة التى تأجلت مباراته مع الأهلى لانشغال المارد الأحمر بمواجهتى سيمبا التنزانى.

ويعد فريق البنك الأهلى النادى الوحيد في مسابقة دورى نايل الذى لا يمتلك أى نقاط حتى الآن، حيث تعرض للهزيمة في مبارياته الثلاث أمام طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك، مسجلا هدفا وحيدا وسكنت شباكه 5 أهداف.

كما فشل فريق إنبى بقيادة تامر مصطفى، في تسجيل أي هدف حتى الآن في مبارياته الثلاثة بعد الهزيمة من الداخلية بهدف نظيف والتعادل السلبى مع طلائع الجيش والهزيمة من بيراميدز بهدف نظيف.

ونجح فرق مودرن فيوتشر فى تحقيق العلامة الكاملة بعدما نجح في الفوز في مبارياته الثلاث على كل من فاركو والداخلية وطلائع الجيش، مسجلا 6 أهداف واستقبلت شباكه هدفا وحيدا.