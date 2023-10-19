شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : دعم صلاح للقضية الفلسطينية وصل للعالم كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى خالد الغندور نجم الزمالك السابق أن دعم محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف فى ليفربول الإنجليزي للقضية الفلسطينية وصل للعالم كله خاصة ان لاعب منتخبنا الوطني نجم صاحب صوت مسموع ومؤثر .

وقال الغندور فى تصريح لـ"الخليج 365" ، أن محمد صلاح ساند القضية ماديا ومعنويا ورسالته وصلت لعدد كبير من الشعوب بإعتباره نجماً عالمياً.

وتضامن صلاح مع القضية الفلسطينية بعد الأحداث التي شهدتها فلسطين في الأيام الأخيرة، وقال صلاح: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وأوضح صلاح في كلمة بالفيديو عبر حسابه: "شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

وأضاف: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، ويمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".

وأكمل صلاح: "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".