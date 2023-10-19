شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة الـ12 من السباق الوردي تنطلق السبت بمدينة زايد الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق النسخة الثانية عشرة من السباق الوردي بمدينة زايد الرياضية من بنك أبوظبي التجاري، بالتعاون مع مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، إحدى شركات M42، يوم السبت، وذلك في إطار التزام راسخ بنشر الوعي حول مرض سرطان الثدي، وسيعمل هذا الحدث الذي لطالما جسد أبهى معاني الأمل، على توحيد أفراد المجتمع مجدداً ضمن فعالية ملهمة تدعم جهود التصدي لمرض سرطان الثدي.

وعاماً تلوم الآخر، يواصل هذا السباق ترسيخ مكانته كأحد أبرز مبادرات التوعية بسرطان الثدي على مستوى المنطقة، في حين تنسجم مشاركة مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في هذا السباق سنوياً مع أهدافه الواسعة لنشر الوعي حول هذا المرض ودعم مساعي مؤسسة الجليلة لجمع التبرعات لصالح مبادرات سرطان الثدي.

وعلى مدار 11 عاماً، واصل السباق مد مبادرات التوعية بسرطان الثدي بسبل الدعم والتمكين، وهو ما تجلّى بنجاحه في جمع أكثر من 420 ألف درهم لصالح مؤسسة الجليلة بهدف دعم مبادرات سرطان الثدي، بالتعاون مع مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، وتقدم المؤسسة الدعم المالي للمرضى الذين يكافحون للتغلب على مرض سرطان الثدي، وتعمل على نشر الوعي حول أهمية التشخيص المبكر والاستثمار في بحوث سرطان الثدي المحلية.

وقال عمر النقبي المدير التنفيذي بالإنابة في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال: «نحرص في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال على تقديم دعمنا لمرضى سرطان الثدي، ليس فقط خلال أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي، وإنما خلال جميع أشهر العام، حيث تبقى حملات الفحص واكتشاف المرض أمراً أساسياً للتصدي له. ونؤمن بأهمية تبني المرضى والأطباء لمنهجية استباقية في رصد المرض والمبادرة بإجراء الفحوصات الدورية لتقديم العلاج في الوقت المناسب وتعزيز فرص الشفاء عند الإصابة، لذلك يأتي السباق الوردي السنوي ليقدم فرصة قيّمة لحشد جهود جميع المعنيين ومد مرضى سرطان الثدي بالدعم اللازم، فضلاً عن تقديم منصة مهمة لإثراء الحوارات الجارية حول هذه القضية».

وتُقام جميع السباقات ضمن استاد مدينة زايد الرياضية، ويمكن للمشاركين الاختيار من بين ثلاث فئات مختلفة وهي 3 و5 و10 كيلومترات، وسيحظى جميع المتسابقين بفرصة قيّمة للمساهمة في دعم هذه القضية، مع الحصول على قمصان خاصة وميداليات تذكارية كعربون تقدير على دعمهم.

تفاصيل الفعالية:

التاريخ: 21 أكتوبر 2023.

المكان: استاد مدينة زايد الرياضية، أبوظبي.

البرنامج:

6:30 صباحاً: انطلاق السباق لمسافة 10 كيلومترات.

6:45 صباحاً: انطلاق السباق لمسافة 5 كيلومترات.

7:10 صباحاً: انطلاق السباق لمسافة 3 كيلومترات.

وينظم مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال أيضاً فعاليات عبر الإنترنت للتوعية بسرطان الثدي وحفظ الخصوبة، وفي يوم 28 أكتوبر، سيتعاون المستشفى مع حديقة العين للحيوانات لتنظيم أول سباق وردي في الحديقة.