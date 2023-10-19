شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يشارك في دولية قطر للتايكواندو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عن مشاركته في منافسات بطولة قطر الدولية للتايكواندو المصنفة بعيار النجمة الأولى G1 وذلك ببعثة تضم 13 لاعباً ولاعبة خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر الحالي.

ويترأس البعثة مدير إدارة التدريب الرياضي عبدالعزيز الحمادي ويشرف عليها المدير الفني للتايكواندو الدكتور علي علوي والمدرب محمد بحاري.

وتضم بعثة الفريق:سعود عمر، وسلطان المهيري، وناصر المهيري، ويحي عمر، وعمر الخوري، وسعيد سالم الظاهري، وعمر لؤي، ومحمد يوسف، ومريم جاسم، وعمران علي، وأحمد بشير، وأحمد فريج، وعبد العزيز المهيري.

ووصف أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي المشاركة في البطولات الدولية بالمهمة لكونها تعزز ثقة اللاعبين واللاعبات بشكل أكبر بأنفسهم لخوض المباريات القوية وبما يساهم بتطور مستوياتهم نحو الأفضل،مؤكداً ان المشاركة في بطولة قطر الدولية للتايكواندو سيساهم ان يدخل اللاعبين الموسم الجديد بروح معنوية عالية.