شكرا لقرائتكم خبر عن اليويفا يحتسب نتيجة مباراة بلجيكا والسويد التعادل 1-1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

سيتم احتساب نتيجة مباراة بلجيكا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم على أرضها أمام السويد التعادل 1-1، بعد توقف المواجهة الاثنين الماضي بين الشوطين وإلغائها لاحقاً، جراء مقتل سويديين اثنين بالرصاص في بروكسل في وقت سابق من ذلك اليوم.

وقال الاتحاد الأوروبي (اليويفا) في بيان الخميس، إن لجنته التنفيذية قضت بعدم إعادة المباراة والإبقاء على النتيجة مع منح كل فريق نقطة في المجموعة السادسة.

وجاء في البيان «صدر هذا القرار بعد أن قضت اللجنة التنفيذية بأنه من المستحيل استكمال الوقت المتبقي من المباراة في اليوم التالي.

وتابع البيان «عبر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم ونظيره السويدي، نظراً للظروف وقتها، عن الرغبة في عدم استكمال الوقت المتبقي من المباراة واعتبار النتيجة بين الشوطين (1-1) نهائية».

وكان القرار أقل تعقيداً مما كان يمكن أن يكون عليه، حيث ضمنت بلجيكا بالفعل التأهل، بينما لم تتمكن السويد من الوصول إلى النهائيات في ألمانيا.

ورفعت بلجيكا حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى، بعد أن زعم رجل في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه هو منفذ الهجوم، وأنه من تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقالت وسائل إعلام بلجيكية إن الشرطة أصابت بالرصاص الثلاثاء رجلاً تونسياً يبلغ من العمر 45 عاماً يشتبه في أنه قتل اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل، مضيفة أنه توفي في المستشفى متأثراً بجراحه.

وقال مانو ليروي الرئيس التنفيذي المؤقت للاتحاد البلجيكي لكرة القدم «في مثل هذه المواقف عندما تتعرض عائلة كرة القدم لضربة في القلب تكون النتائج الرياضية ثانوية».

وأضاف «بقرار الاتحاد الأوروبي تم إلغاء المباراة رسمياً، لكننا لن ننسى الضحايا. قلوبنا مع عائلاتهم واللاعبين والجهاز الفني وأنصار المنتخب السويدي».

كما أعلن اليويفا الخميس، أنه لن يتم إقامة أي مباريات في مسابقات الاتحاد الأوروبي في إسرائيل حتى إشعار آخر.

وأضاف «تم الطلب من الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم وفريقي مكابي حيفا ومكابي تل أبيب اقتراح ملاعب بديلة (والتي يجب أن تمتثل لجميع لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المعمول بها) خارج أراضي إسرائيل، لاستضافة المباريات المقررة على أرضهما لفترة طويلة».

وتأجلت مباراة مكابي حيفا في المجموعة السادسة بالدوري الأوروبي أمام فالنسيا في 26 أكتوبر/ تشرين الأول حتى السادس من ديسمبر/ كانون الأول، بينما تم تأجيل مباراة مكابي تل أبيب على أرضه في دوري المؤتمر الأوروبي أمام زوريا لوجانسك من 26 أكتوبر إلى 25 نوفمبر/ تشرين الثاني.