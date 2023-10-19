شكرا لقرائتكم خبر عن «باستثناء 3 دول».. فيفا يبث مباريات الدوري الإفريقي مجانًا حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن بث مباريات بطولة الدوري الإفريقي، بنسختها الأولى، مجانًا حول العالم عبر موقعه +FIFA، مع استثناء 3 دول، وهي تنزانيا، جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، لأسباب تتعلق بحقوق البث.

وجاء الإعلان تزامنًا مع الاستعداد لافتتاح البطولة، الجمعة 20 أكتوبر الجاري، بمباراة الأهلي المصري ضد سيمبا التنزاني، في الساعة السابعة مساءً، وهي مذاعة مجانًا عبر قناة أبوظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورتس، عبر القمر الصناعي نايل سات.

يذكر أن بطولة الدوري الإفريقي تُلعب خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر 2023، بمشاركة 8 أندية هي الأهلي المصري، الترجي التونسي، الوداد المغربي، صنداونز الجنوب إفريقي، إنيمبا النيجيري، مازيمبي الكونغولي، بترو أتليتكو الأنجولي وسيمبا التنزاني.