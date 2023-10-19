شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يتقدم الشارقة 3-2 في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

حقق اتحاد كلباء فوزاً مثيراً على الشارقة 3-2 في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، وقطع خطوة مهمة نحو نصف النهائي،إذا بات يلزمه الفوز أو التعادل إياباً في ملعبه لتحقيق طموحه.

ورغم ان الشارقة افتتح التسجيل عبر لاعب الوسط ماجد راشد في الدقيقة 11 بعدما استفاد من تمريرة عبدالعزيز الكعبي،إلا ان فريق «النمور» لم يكن الطرف الأضعف في الشوط الأول،بل الأفضل من ناحية السيطرة على الكرة التي بلغت في أول 45 دقيقة نسبة 64% مقابل 35% للشارقة.

وفي الشوط الثاني واصل اتحاد كلباء أفضليته وعادل النتيجة في الدقيقة 50 عبر تسديدة رائعة من دانيل بيسا،ثم سجل«النمور» الهدف الثاني بعد 98 ثانية بواسطة اللاعب أندريس فومبيرجر.

وعادل سيباستيان تيجالي برأسية جميلة في الدقيقة 80،قبل ان يسجل فيليب كيس الهدف الثالث القاتل لاتحاد كلباء في الدقيقة 90+6.