شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات ثرية وإقبال كبير على النسخة الرابعة لملتقى دبي للفروسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نادي دبي يتلقى شهادتين من «جينيس»

دبي: أحمد عزت

شهدت النسخة الرابعة من ملتقى دبي للفروسية مشاركة واسعة من رواد صناعة الفروسية في منطقة الخليج العربي والعالم، وتواصلاً حيوياً بين أطراف الفروسية في تجمع كبير شهدته قاعة ذا غاليري – جراند ستاند بمضمار ميدان، الخميس، ونظمه نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل.

تقدم الحضور الشيخ فيصل القاسمي، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، ومحمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام والمدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، وخليفة بن عبود الفلاسي، عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل.

وجاء الملتقى بدعم من هيئة الإمارات لسباق الخيل واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومشاركة شرطة دبي وشادويل، وشراكة مركز الإمارات للفروسية ومستشفى دبي للخيول، ومشاركة كبار الموردين لمنتجات الفروسية ومقدمي الخدمات في القطاع، إضافة إلى ممثلين لأندية الفروسية، الإسطبلات، المنتجعات، والمزارع.

ورحب اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية بجميع المشاركين في الملتقى، وقال إن المنتدى أتاح على مر السنين فرصاً كثيرة للخبراء من الموردين ومقدمي الخدمات والمبتكرين للالتقاء مع صناع القرار وأصحاب الخيول والإسطبلات، ما يساعد في إكمال أعمالهم بطريقة أفضل.

وأكد العظب أنه بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نجحت الدولة في توفير بيئة حيوية وتنافسية للمصنعين ومقدمي الخدمات لتسويق وبيع منتجاتهم، وأضاف: «تتميز دولة الإمارات بمعارضها وتجمعاتها التي تتيح فرصاً قيمة للشركات التجارية، ونأمل في نادي دبي لسباق الخيل أن يكون هذا المعرض المتخصص قد ساعد العاملين في مجال الفروسية على التواصل مع مختلف الجهات وعملائهم المحتملين».

ندوة مفيدة

وشهد الملتقى ضمن فعالياته ندوة عن الخدمات التي تقدمها جمعية الإمارات للخيول العربية، قدمتها لؤلؤة المنصوري، واستضاف الملتقى في الندوة الثانية الفارس برناردو بينيرو، الذي قدم سرداً لسيرته الذاتية في مجال الفروسية، واختتمت الندوات بموضوع رفاهية الحيوان- الخيل قدمها الدكتور سعيد الجابري من بلدية دبي.

وخلال الفعاليات تسلم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب شهادتين لنادي دبي لسباق الخيل، من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، الأولى لتسجيل أكبر علم تم تشكيله بواسطة طائرات الدرون، والثانية لأكبر شعار تم تشكيله بطائرات الدرون، وذلك خلال أمسية كأس دبي العالمي 2023 التي شهدت حضوراً عالمياً وإقبالاً واسعاً من الجماهير من كافة أرجاء العالم، وتم تقديم شهادة موسوعة جينيس العالمية التي تعتبر السلطة العالمية في كل ما يتعلق بتحطيم الأرقام القياسية في مختلف المجالات.