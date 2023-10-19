شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي إكستريم» تشهد مشاركة أسطورة البرازيل وابنته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) عن مشاركة البرازيلي أندريه جالفاو، أحد أساطير رياضة الجوجيتسو، إلى جانب ابنته سارة، التي تسجل إنجازاً تاريخياً بصفتها أول لاعبة تشارك في الدورة الأولى لبطولة أبوظبي إكستريم، التي تنطلق منافساتها الجمعة في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وتدشن البطولة نسختها الافتتاحية في إطار أسبوع أبوظبي للتحدي، في مبادلة أرينا بأبوظبي، بمشاركة نخبة من الأبطال المعروفين على ساحة الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة للمنافسة في نزالات مكثفة تتضمن خمس جولات تمتد كل منها لثلاث دقائق.

وتعد البطولة المرتقبة بتقديم منافسات حماسية ومشوقة، حيث استعرض الرياضيون مهاراتهم بحماس كبير خلال جلسة التدريب المفتوحة يوم الثلاثاء الماضي في إحدى الصالات التابعة لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية.

وأعرب أندريه جالفاو عن حماسه الشديد لانطلاق هذه البطولة المرموقة التي تتجه الأنظار نحوها بوصفها نقلة نوعية في عالم رياضة الجوجيتسو، حيث قال: «تحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة بالنسبة لنا، حيث تشارك ابنتي سارة بصفتها أولى اللاعبات المشاركات في منافسات الدورة الأولى من بطولة أبوظبي إكستريم».

وأضاف: «يسرنا أن تكون ابنتي أولى اللاعبات المشاركات في البطولة، وبذلنا جهداً كبيراً خلال التدريبات، ولدي ثقة تامة بقدرتها على تقديم أداء استثنائي، حيث يشكل كل من شغفها الكبير برياضة الجوجيتسو وتفانيها وانضباطها عوامل إضافية تحفزها للتألق في هذه البطولة».

وتحدث الأسطورة جالفاو حول تفاصيل نظام التدريب المميز الذي تعتمده سارة، حيث قال: «قمنا بخوض جلسات تدريبية فريدة تضمنت تمارين قوية على الحركات داخل القفص، كما قمنا بدمج جولات مدتها ثلاث دقائق مع فترات راحة لمدة دقيقة واحدة بطريقة تحاكي نظام البطولة».

وأضاف جالفاو: «تختلف هذه البطولة بشكل ملحوظ عن باقي البطولات في رياضة الجوجيتسو، كما أتوقع مساهمة هذه البطولة برسم ملامح جديدة للرياضة وتغيير التصورات حولها، ومن المؤكد أن العمل الكبير المبذول وتفاعل الجمهور خلال المنافسات داخل القفص ستساهم في زيادة شعبية الرياضة».

ومن جانبها، قالت سارة، أصغر رياضية مشاركة في بطولة أبوظبي إكستريم، حيث تبلغ من العمر 17 عاماً: «أدرك أهمية دخولي التاريخ بصفتي أولى اللاعبات المشاركات في بطولة أبوظبي إكستريم، ولا يسعني سوى التعبير عن مدى سعادتي لكوني أولى المشاركات في هذه البطولة المرموقة، وأعتزم مواصلة اعتماد نهجي المعتاد، لا سيما أن النزالات لا تحسم سوى بحركات الإخضاع، ما يعني أن هدفي يتمثل في النجاح بالقيام بحركة الإخضاع، كما سأحرص على تقديم أفضل أداء لي بغض النظر عن النتيجة».