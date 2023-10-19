شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يستضيف الوصل.. وديربي بين الجزيرة والوحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

يشهد ثاني أيام ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الجمعة، موقعتين من العيار الثقيل، و«ديربي» خاصاً في دبي بين شباب الأهلي الفريق الأكثر تتويجاً باللقب وضيفه الوصل، بينما سيكون ملعب محمد بن زايد مسرحاً ل«ديربي» العاصمة العاصف بين الجزيرة وضيفه الوحدة.

وتمثل مباراة استاد راشد بين شباب الأهلي والوصل في الرابعة و45 دقيقة مساء الجمعة، لقاء تحد صعب بالنسبة إلى الفريقين على حد سواء، خاصة وسط تطلع كل منهما في المضي قدماً بالمسابقة والبحث عن بلوغ مباراتها النهائية.

ويريد المضيف استغلال عامل الأرض وتحقيق الانتصار الثمين، قبل التحول إلى زعبيل، وسط ارتفاع الروح المعنوية لكتيبة المدرب نيكوليتش بعد اعتلاء صدارة ترتيب الدوري عقب المرحلة الخامسة.

ويراهن الفريق الأحمر على صلابته الدفاعية، حيث لم تهتز شباك الفريق سوى 3 مرات، بينما تتساوى فعالية الفريقين هجومياً بعد تسجيل كل منهما 11 هدفاً في الدوري.

ويريد الوصل نسيان مرارة التعادلين الأخيرين اللذين حققهما في الدوري أمام خورفكان وعجمان على التوالي.

قمة الجارين

وسيكون استاد محمد بن زايد قبلة لكل أنظار عشاق المستديرة الصغيرة، حين يستقبل في السابعة والنصف ديربي العاصمة بين الجزيرة وضيفه وجاره الوحدة في صراع حامي الوطيس.

ويريد الجزيرة ضمان تحقيق الفوز وعدم شرب كأس الخسارة المرة مرة ثانية أمام ضيفه الذي تفوق عليه في الدوري بهدفين مقابل هدف.

ويدرك صاحب الأرض أن تحقيق الانتصار أمر غاية في الأهمية قبل التحول إلى ملعب آل نهيان، وخوض اللقاء على أرض المنافس العنابي.

وسيحاول علي مبخوت هداف الجزيرة نسيان الفترة الصعبة التي يمر بها محلياً أو دولياً، والبحث عن وضع بصمته التهديفية في المسابقة، حتى يعزز من حظوظ الفريق في بلوغ دور الأربعة، في وقت يمتلك المدرب الهولندي دي بور العديد من الأوراق الرابحة في تشكيلته وسط تألق الإسباني بوزيلو إلى جانب كيبانو والدولي عبد الله رمضان.

وتنتظر جماهير الوحدة بدورها، ردة فعل إيجابية من اللاعبين، خاصة مع تصريحات المدرب موسيماني التي وعد بها أن تكون مباراة الجزيرة هي البوابة الكبيرة التي يعود بها فريقه إلى سكة الانتصارات.