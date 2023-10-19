لقاء ناري لسلة «الفرسان» و«الإمبراطور»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تتواصل الجمعة منافسات دوري الإمارات لكرة السلة بإقامة مباراة واحدة لحساب الجولة الثالثة ويستضيف فيها شباب الأهلي حامل اللقب نظيره الوصل في مواجهة نارية تنطلق في السابعة والنصف مساء على صالة نادي شباب الأهلي في الممزر.

ويدخل شباب الأهلي المتربع على عرش اللعبة من واقع سجل الألقاب والمدعوم بقوة ضاربة أبرزها المحترف الأمريكي نيكولاس مينراث، المباراة برصيد 4 نقاط من فوزين، راغباً في مواصلة رحلة التفوق دفاعاً عن لقبه بعدما فتح شهيته بفوزين مئويين على كل من الظفرة بنتيجة 108-52 ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة، ثم الوحدة في الجولة الثانية 117-79.

وفي المقابل يسعى الوصل «3 نقاط» لتعويض خسارته أمام الشارقة في الجولة الثانية 85-108، من أجل المنافسة على مركز متقدم في الترتيب، حيث تقضي اللائحة بتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث للدور نصف النهائي «المرحلة الثانية».

وتستكمل الجولة الثالثة السبت بمباراتين تجمع الأولى الوحدة والبطائح على صالة الجزيرة، ويلتقي في الثانية الظفرة والشارقة.