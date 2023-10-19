شكرا لقرائتكم خبر عن 14 فعالية تشعل النشاط الرياضي في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد دبي تنظيم 14 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية متنوعة تقام في عطلة نهاية الأسبوع الجاري بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتتوزع على مختلف المناطق والأحياء بدبي، لتشعل الحماس بين كافة فئات المجتمع وجميع الجنسيات للاستمتاع بممارسة الرياضة، يتصدرها ترايثلون دبي للسيدات، وسباق نيون للجري الليلي، والفعالية الوردية للتجديف الواقف.

وينطلق ترايثلون دبي للسيدات صباح الأحد بمشاركة نسائية واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، يتنافسن في ثلاث رياضات هي السباحة والجري والدراجات الهوائية لمسافة إجمالية تصل إلى أكثر من 40 كيلومتراً، ضمن ثلاث فئات هي سوبر سبرنت، وسبرنت، والمسافة الأولمبية المعتمدة، حيث تتنافس المتسابقات في فئة السوبر سبرنت على مسافة 400 متر سباحة، ومسافة 10 كيلومترات دراجات هوائية، ومسافة 2.5 كيلومتر جري، فيما تتنافس المتسابقات في فئة السبرنت على مسافة 750 متر سباحة، ومسافة 20 كيلومتراً للدراجات الهوائية، ومسافة 5 كيلومترات جري، وفي فئة المسافة الأولمبية المعتمدة تتنافس المشاركات على مسافة 1.5 كيلومتر سباحة، و40 كيلومتر للدراجات هوائية، و10 كيلومترات جري.

ويقام سباق نيون للجري الليلي في حي دبي للتصميم يوم السبت، الذي يتنافس فيه المشاركين في ثلاث مسافات هي 3 و5 و10 كيلومترات في مسارات تنيرها أضواء النيون.

وتستضيف دبي أيضاً نخبة من ألمع مواهب التنس الشابة من جميع أنحاء العالم، الذين يشاركون في بطولة «دبي باول للتنس»، وهي إحدى جولات بطولة «تن برو الدولية»، وتنظمها أكاديمية راكيتس، وتنطلق البطولة يوم الأحد في ملاعب أكاديمية راكيت بثلاثة أماكن مختلفة هي فندق أتلانتس الذي سيكون فيه مباريات الافتتاح والختام، وموتور سيتي، وفي مدينة دبي الرياضية، ويشارك فيها 330 لاعباً ولاعبة من أكثر من 50 دولة من مختلف قارات العالم، يتنافسون على جوائز قيمة ضمن 7 فئات عمرية مختلفة هي تحت 10 سنوات، تحت 11 سنة، تحت 12، تحت 13 سنة، تحت 14 سنة، و تحت 15 سنة وتحت 16 للأولاد والبنات.

وتتواصل منافسات الدورة الرياضية العمالية الخامسة الأكبر من نوعها التي تقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، على مختلف الملاعب في دبي، وتستمر حتى 13 مارس 2024، وتتضمن 11 لعبة رياضية هي: كرة السلة، كرة القدم، سباق الجري، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، سباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكت، ورياضة الكبادي، حيث تقام منافسات بطولة كرة القدم في ملاعب دتكو بمنطقة جبل علي.

كما تتواصل منافسات بطولة الرجبي الدولي (دبليو إكس في 3) التي تقام في استاد ذا سفنز وتستمر منافساتها حتى يوم 28 أكتوبر، وتختتم الجمعة منافسات بطولة الإمارات للتزلج الحر في قاعة سكي دبي بمول الإمارات، كما تختتم يوم الأحد منافسات بطولة كأس البادل للأكاديميات التي تقام في خيمة دانوب الرياضية على شارع الشيخ زايد، وتختتم أيضًا السبت تصفيات بطولة كأس مينا للناشئين بنين تحت 16 سنة التي تقام في مركز جبل علي الرياضي بمنطقة جبل علي.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدم يومي السبت والأحد، وتقام يوم السبت فعالية دواثلون المجتمعية في حديقة ومنتجع دبي باركس بمنطقة ريفر لاند، كما تقام فعالية سكودا للدراجات الهوائية على مضمار القدرة للدراجات الهوائية، ويستضيف مجمع حمدان الرياضي سباق هاميلتون أكواتكيس للسباحة يومي السبت والأحد، ويقام سباق سيغنا للجري واللياقة البدنية على شاطئ كايت بيتش.