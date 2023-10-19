شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تستضيف «آسيوية الأوبتمست» في 29 أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف العاصمة أبوظبي البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست، خلال الفترة من 29 أكتوبر الحالي إلى 5 نوفمبر المقبل، التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع الاتحادين الآسيوي والإماراتي للشراع والتجديف الحديث، ومجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 170 متسابقاً يمثلون 27 دولة.

محمد بن سلطان بن خليفة

وهي المرة الأولى التي تقام فيها المنافسات في الإمارات، وقد رحب الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالضيوف القادمين من مختلف أنحاء العالم من أجل المشاركة في هذا الحدث العالمي، وقال: حضور ومشاركة هذا العدد الكبير من كل دول وقارات العالم في هذه البطولة يؤكد نجاحها قبل أن تنطلق ويعطينا مؤشراً فنياً قوياً عن التفوق المتوقع للمنافسة، خاصة وأن يحضر هذا العدد من المشاركين ومن 27 دولة.

وتابع: نتمنى لممثلي الإمارات في هذه البطولة تقديم الصورة المتميزة للأوبتيمست في الدولة والمنافسة على المراكز الأولى وأن يوفقوا في الختام في رفع علم الوطن ضمن المشاركة الدولية القوية في البطولة.

وشدد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان على دور النادي في تنظيم سباقات الشراع الحديث حيث قال: نادي أبوظبي هو أحد أهم الشركاء في تنظيم المنافسات الدولية للشراع ويقدم دوراً أساسياً أيضاً عبر الأكاديمية الخاصة به في تطوير منظومة الشراع الحديث والارتقاء بها لمستويات أعلى.

وتعتبر البطولة الآسيوية من البطولات المهمة على خارطة الاتحاد الآسيوي نظراً للقوة الكبيرة التي تتمتع بها البطولة والإقبال الكبير والمشاركة القوية من خلال هذا الحدث، وتأتي الأرقام في جولة 2023 كي ترسخ القوة الفنية للبطولة بأرقام المشاركة العالية حيث تشارك 27 دولة عبر 170 متسابقاً وبحاراً في كل فئات الحدث.