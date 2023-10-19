شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان في أزمة بعد إصابة حارسه الاحتياطي قبل مواجهة يوفنتوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

أعلن ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الخميس، إصابة حارس مرماه الاحتياطي ماركو سبورتيلو في ربلة الساق، في حين أن حارسه الأساسي مايك ماينان سيغيب عن مواجهة يوفنتوس المقررة الأحد للإيقاف.

وحصل ماينان على بطاقة حمراء في فوز ميلان 1-صفر على جنوة في الدوري، عندما برع المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو في حراسة مرمى فريقه عندما أوكلت له المهمة في الوقت المحتسب بدل الضائع. ومع إيقاف ماينان، كان من المتوقع أن يشارك سبورتيلو أمام يوفنتوس.

ويتصدر ميلان المسابقة برصيد 21 نقطة، فيما يحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

وانضم سبورتيلو إلى ميلان في صفقة انتقال مجاني في يونيو/حزيران الماضي، وخاض مباراته الأولى مع الفريق الشهر الماضي في التعادل السلبي مع نيوكاسل يونايتد بدوري الأبطال، عندما حل بديلاً لماينان في آخر 9 دقائق.

بعدها بدأ مباراتين في الدوري في ظل تعافي ماينان من الإصابة، لكنه أصيب الآن.

وقال ميلان: «سيتعين على الحارس الراحة لمدة 10 أيام، قبل تقييم التطور باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي».

وعلى الأرجح سيعتمد ستيفانو بيولي مدرب ميلان على أنطونيو ميرانتي البالغ عمره 40 عاماً، والذي لم يلعب أساسياً منذ انضمامه إلى النادي في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وخلال عامين في ميلان، جاء الظهور الرسمي الوحيد لميرانتي في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي كبديل لماينان في الدقيقة 89 من الفوز 3-1 على فيرونا.