شكرا لقرائتكم خبر عن كوزمين: الشارقة تأثر بقرارات التحكيم أمام كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة ان «الملك» تأثر بالقرارات التحكيمية في مباراة الخسارة أمام اتحاد كلباء 2-3 في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال كوزمين بعد المباراة التي جرت على الاستاد البيضاوي في الشارقة:لقد خسرنا مباراة تنافسية،وللأسف تأثرت المباراة بقرارات التحكيم التي أربكت الفريق داخل الملعب.

وأضاف: قدمنا شوط أول جيد وتقدمنا بهدف وأهدرنا آخر، وفي الشوط الثاني تعادل كلباء ثم تقدم علينا،وأنا أخذت بعين الاعتبار المباريات المتتالية لذلك منحت فرصة اللعب والمشاركة لأكبر عدد من اللاعبين كي يكونوا جاهزين وأعتقد ان بعض اللاعبين أدوا أداء جيداً والبعض لم يكن في المستوى المطلوب أو كان في مستوى أقل، وتنتظرنا مباراة إياب أمام كلباء بعد شهر تقريباً وسنحاول ان نفوز باللقاء وسنعمل على تحسين أمورنا،واعتقد ان فريقي اليوم لم يكن يستحق الخسارة.