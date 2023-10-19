شكرا لقرائتكم خبر عن مجيدي: كلباء فاز على أفضل فريق ومدرب في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد الإيراني فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء ان فوز«النمور» في ملعب الشارقة 3-2 في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليس نهاية المطاف مع بقاء مباراة إياب، معتبراً ان«الملك» هو أفضل فريق في الإمارات والانتصار عليه ليس سهلاً.

وقال مجيدي بعد المباراة:بكل تأكيد حققنا نتيجة طيبة ورائعة، ورغم الفوز اعتقد اننا لم نقدم حتى الآن أي شيء مميز لان البطاقة المؤهلة إلى نصف النهائي مازالت في الملعب وتنتظرنا مباراة الرد على ملعبنا.

وأضاف: بلاشك اننا فزنا على منافس قوي،ومن وجهة نظر شخصية،الشارقة هو أفضل فريق في الإمارات،وكوزمين هو أفضل مدرب على مستوى الأندية الإماراتية أيضاً،وبالطبع نحن لعبنا أمام فريق صعب جداً،وفزنا وهذا أمر جيد ولكن لم نتأهل.

وأعتبر مجيدي: الرسالة التي وصلتني من أداء اللاعبين ان اتحاد كلباء فريق قوي وجيد ويستطيع ان يواصل المشوار بقوة وأشكر كل اللاعبين خصوصاً البدلاء.