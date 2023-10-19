شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تمدد شراكتها مع «يو إف سي» حتى 2028 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و«يو إف سي»، جزء من مجموعة TKO القابضة، تمديد شراكتهما الحالية إلى عام 2028، التي تنظم «يو إف سي» بموجبها إحدى فعالياتها ذات الأرقام المُميزة سنوياً في العاصمة، على أن تتضمن نزالات حاسمة على لقب البطولة.

وتمتد هذه الشراكة لتشمل أيضاً إقامة فعاليات «ليلة النزال» إضافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ورسخت «يو إف سي» علاقتها الوطيدة طويلة المدى مع أبوظبي، مع تنظيم 18 فعالية في المنطقة منذ عام 2010.

وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: حقق تنظيم بطولات «يو إف سي» سنوياً في أبوظبي زخماً كبيراً، مستقطباً جمهور الفنون القتالية المختلطة إلى الإمارة لمتابعة أهم وأفضل نزالاتها.

من جانبه، قال دانا وايت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «يو إف سي»: أبوظبي هي واحدة من الأماكن المفضلة لدي في العالم، فهي وجهة رائعة بمجتمعها ومطاعمها وفنادقها. وقد حظيت بفرصة تنظيم مجموعة من أهم النزالات في تاريخ «يو إف سي» في أبوظبي، وسنقدم المزيد من الفعاليات المُذهلة مستقبلاً خصوصاً مع إطلاق فعاليات «ليلة النزال» في المنطقة العام القادم.