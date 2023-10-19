شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأمريكي يتصدر مونديال الجولف في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز المنتخب الأمريكي إلى صدارة الترتيب في النسخة الـ 33 لكأس "أيزنهارو" لبطولة العالم لفرق "هواة الجولف"، بعد نهاية الجولة الثانية، التي أقيمت الخميس في نادي أبوظبي للجولف.

ويستضيف اتحاد الإمارات للجولف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بطولتي العالم لفرق الهواة، والتي تشهد بطولة الرجال "كأس أيزنهاور" المقامة حالياً حتى 21 أكتوبر الجاري، تليها بطولة العالم للسيدات "كأس إسبيريتو سانتو" من 25 إلى 28 أكتوبر.

وتفوق المنتخب الأمريكي على نظيريه الفرنسي والصيني، بعدما أنهى الجولة الثانية بمجموع 16 ضربة تحت المعدل بمجموع 272 ضربة، بفارق ضربة عن المنتخب الفرنسي الذي أنهى الجولة برصيد 15 ضربة تحت المعدل بمجموع 273 ضربة، والصيني الذي تقدم إلى واجهة المنافسة برصيد 15 ضربة تحت المعدل بمجموع 273 ضربة.

وحافظ المنتخب الأسترالي على المركز الرابع بعدما أنهى الجولة الثانية برصيد 14 ضربة تحت المعدل بمجموع 275 ضربة، وتساوى معه المنتخب التشيكي بنفس الرصيد. وتحسن أداء منتخب الإمارات الذي أنهى الجولة الثانية بواقع 9 ضربات فوق المعدل بعدما سجل في اليوم الأول 11 ضربة فوق المعدل، ليصبح إجمالي رصيده 20 ضربة فوق المعدل.

وتقدم الفرنسي هوجو لي جوف إلى صدارة ترتيب الفردي برصيد 9 ضربات تحت المعدل، بعدما حقق 5 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية، فيما تراجع المتصدر الهولندي بينجامين رويتر إلى المركز السادس برصيد 7 ضربات تحت المعدل. ويأتي في المركز الثاني الصيني تشيانج كيو، والأمريكي دونلاب والتشيكي فيليب ياكوبيتش والإيطالي بيترو بوفاري برصيد 8 ضربات تحت المعدل، فيما كان المكسيكي سانتياجو دي لا فونتي صاحب ثاني أكبر تقدم في الترتيب بعدما أنهى الجولة برصيد 7 ضربات تحت المعدل ليتقدم 32 مركزاً إلى المركز السادس.

وحقق النرويجي هيرمان سينكي أفضل نتيجة خلال الجولة الثانية برصيد 6 ضربات تحت المعدل، ليبلغ إجمالي رصيده 7 ضربات تحت المعدل بالمركز السادس أيضاً. وحصد أحمد سكيك نجم منتخب الإمارات 3 ضربات فوق المعدل، ليبلغ إجمالي مجموعه 10 ضربات.(وام)