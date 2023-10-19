الامارات | أمريكا تنفرد بالصدارة في مونديال الغولف في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفرد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بصدارة الترتيب بعد نهاية الجولة الثانية التي أقيمت اليوم في نادي أبوظبي للغولف، في النسخة الـ 33 لكأس أيزنهارو لبطولة العالم لفرق الهواة الغولف، التي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. ونجح المنتخب الأمريكي من فض الشراكة مع نظيره الفرنسي، بعدما أنهى الجولة الثانية بمجموع 16 ضربة تحت المعدل بمجموع 272 ضربة، لكن المنتخب الفرنسي أبقى المنافسة مشتعلة بعدما أنهى بدوره الجولة برصيد 15 ضربة تحت المعدل بالمركز الثاني بفارق ضربة واحدة عن المنتخب الأمريكي بمجموع 273 ضربة.

ودخل المنتخب الصيني على خط المنافسة بعدما تقدم ليشارك فرنسا المركز الثاني برصيد 15 ضربة تحت المعدل بمجموع 273 ضربة، بعدما تواجد في المركز الثامن في الجولة الأولى. وتمسك المنتخب الأسترالي بالمركز الرابع بعدما أنهى الجولة الثانية برصيد 14 ضربة تحت المعدل بمجموع 275 ضربة، وتساوى معه المنتخب التشيكي الذي تقدم بنفس الرصيد بعد أداء قوي في الجولة الثانية تقدم من خلاله ست مراكز.

من جانبه تحسن أداء منتخب الإمارات الذي أنهى الجولة الثانية بواقع 9 ضربات فوق المعدل بعدما سجل في اليوم الأول 11 ضربة فوق المعدل ليصبح إجمالي رصيده 20 ضربة فوق المعدل، مع اكتساب اللاعبين المشاركين خبرة من الاحتكاك مع أفضل اللاعبين الهواة في العالم المتواجدين في هذا الحدث.

وعلى صعيد الفردي، تقدم الفرنسي هوجو لي جوف إلى صدارة الترتيب برصيد 9 ضربات تحت المعدل، بعدما حقق 5 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية، فيما تراجع الهولندي بينجامين رويتر متصدر الترتيب في اليوم الأول إلى المركز السادس برصيد 7 ضربات تحت المعدل. وعلى صعيد أداء لاعبي منتخب الإمارات، حقق أحمد سكيك أفضل النتائج في الجولة الثانية برصيد 3 ضربات فوق المعدل، ليبلغ إجمالي مجموعه 10 ضربات فوق المعدل.