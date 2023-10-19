اخبار الرياضه

الامارات | كريستيانو جونيور ينضم إلى النصر.. على خطى رونالدو

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو جونيور ينضم إلى النصر.. على خطى رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي النصر مع كريستيانو جونيور، نجل قائد فريقه الأول لكرة القدم، النجم البرتغالي .
ووقعت إدارة النصر رسمياً، مع كريستيانو جونيور، للانضمام إلى الفئات السنية بالنادي بصفة رسمية، بحسب صحيفة ، ومن المنتظر أن يتم إدراج اسمه في قائمة البراعم بالنادي تحت 13، 15 عامًا، وذلك بعد السماح للمقيمين بالمشاركة في المسابقة.

وسيرتدي جونيور القميص رقم 7 أسوة بوالده الذي اعتاد على ارتداء ذلك الرقم خلال مسيرته الكروية مرورًا بناديه الحالي النصر.

ويخوض كريستيانو جونيور أول مباراة له مع براعم النصر، يوم الجمعة، أمام القادسية، على ملعب حرس الحدود، في دوري البراعم تحت 13 عامًا.

يذكر أن كريستيانو جونيور، نجل كريستيانو رونالدو يبلغ من العمر 13 عاماً، وهو من مواليد يوم 17 يوليو 2010.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا