الامارات | كريستيانو جونيور ينضم إلى النصر.. على خطى رونالدو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي النصر مع كريستيانو جونيور، نجل قائد فريقه الأول لكرة القدم، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووقعت إدارة النصر رسمياً، مع كريستيانو جونيور، للانضمام إلى الفئات السنية بالنادي بصفة رسمية، بحسب صحيفة الرياضية، ومن المنتظر أن يتم إدراج اسمه في قائمة البراعم بالنادي تحت 13، 15 عامًا، وذلك بعد السماح للمقيمين بالمشاركة في المسابقة.

وسيرتدي جونيور القميص رقم 7 أسوة بوالده الذي اعتاد على ارتداء ذلك الرقم خلال مسيرته الكروية مرورًا بناديه الحالي النصر.

ويخوض كريستيانو جونيور أول مباراة له مع براعم النصر، يوم الجمعة، أمام القادسية، على ملعب حرس الحدود، في دوري البراعم تحت 13 عامًا.

يذكر أن كريستيانو جونيور، نجل كريستيانو رونالدو يبلغ من العمر 13 عاماً، وهو من مواليد يوم 17 يوليو 2010.