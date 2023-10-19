شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجهز الدبيس لقيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مارسيل كولر المجير الفني للأهلي على تجهيز كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق الأحمر للمشاركة الأساسية في مباراة فريقه ضد سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، وتعويض غياب علي معلول الذي تخلف عن السفر إلى تنزانيا لظروف الطيران.

وتخلف معلول عن اللحاق بموعد الطائرة المتجهة من أبو ظبي إلى العاصمة التنزانية دار السلام، ومع عدم وجود رحلات طيران أخرى حتى موعد مباراة سيمبا لذا تقرر عودته إلى القاهرة، على أن ينتظم في تدريبات فريقه بعد العودة من تنزانيا.

يرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، أن مباراة فريقه أمام نظيره سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، ستكون صعبة.

قال كولر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة سيمبا التنزاني: "سعداء جدًا بوجودنا في تنزانيا، لدينا مباراة صعبة غدًا أمام سيمبا، و الفريقان لديهما حافز لتحقيق نتيجة إيجابية، ولكن سنكون في كامل تركيزنا أمام سيمبا في مباراة الغد"

أوضح: من الممكن لبطولة الدوري الإفريقي أن تقسهم في تقدم كرة القدم الإفريقية، وتشجع اللاعبين على القدوم من أوروبا والبقاء في أفريقيا، نأمل أن تتطور كرة القدم في القارة السمراء خلال السنوات القليلة المقبلة".

أشار: "تنتظرنا مباراة قوية أمام منافس صعب وكل الفرق تواجه الأهلي بطموحات مختلفة وتركيز شديد".

ويحل الأهلي ضيفًا على حساب نظيره سيمبا التنزاني غدا الجمعة في افتتاحية بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.