شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف يُجهّز حراس الشباب فى الزمالك لمباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك، الحراس الشباب عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء لمباراة سموحة المقرر لها بعد غد السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة من دورى نايل.

ويرغب عبد المنصف في وصول الحراس الشباب إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية والجاهزية الفنية خاصة في ظل تأكد غياب محمد عواد عن المباراة لتعرضه للطرد في المباراة الماضية أمام البنك الأهلى.

فى سياق متصل خاض رباعى الزمالك عبدالله جمعة وسامسون أكينيولا ومحمد حسام "بيسو" وكريم عبد الحق ، تدريبات منفردة على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب نادي الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري .

وأدى الرباعي تدريبات خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، خلال خوض باقي الفريق للتقسيمة الفنية، وشارك الرباعي في الفقرات الأولى من التدريبات، ثم خضعوا لفقرات إضافية قبل المشاركة في الجزء الأخير من التقسيمة.