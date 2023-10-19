شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يدعم القضية الفلسطينية..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود حمدى الونش لاعب فريق الزمالك على دعم القضية الفلسطينية والهجوم الغاشم على فلسطين من الجانب الإسرائيلى والذى راح ضحيته الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني.

وألتقط الونش صورة مع بعض الشباب داخل نادى الزمالك ويحملون العلم الفسطينى دعما منهم للقضية والأزمة الجارية .

في سياق متصل ، تضامن النجم الدولى محمد صلاح مع القضية الفلسطينية بعد الأحداث التي شهدتها فلسطين في الأيام الأخيرة، وقال صلاح: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وأوضح صلاح في كلمة بالفيديو عبر حسابه: "شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

وواصل: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، ويمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى.