شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأوليمبى فى فى الجولة الحادية عشر بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأوليمبى بنتيجة 32/23 فى إطار الجولة الحادية عشر بدورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023:2024 ، فى المواجهة التى تقدمت يوما لتقام اليوم بدلا من غدا لإرتباط الزمالك بالجمعية العمومية غدا الجمعة.

تشهد هذه الجولة لقاءات قوية غدا بين كل من: الأهلى مع سبورتنج والبنك الأهلى مع هليوبوليس و الجزيرة مع طلائع الجيش و الترسانة مع الطيران وأصحاب الجياد مع الزهور و الشمس مع المعادى والعبور مع سموحة .

فيما تقام الجولة الثانية عشر يوم 17 نوفمبر القادم بلقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و طلائع الجيش مع سبورتنج و الطيران مع البنك الأهلى و الزمالك مع الجزيرة و الزهور مع الترسانة و المعادى مع الأوليمبى والعبور مع أصحاب الجياد و سموحة مع الشمس .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.