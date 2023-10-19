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الزمالك يهزم الأوليمبى فى فى الجولة الحادية عشر بدورى محترفى اليد

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأوليمبى بنتيجة 32/23 فى إطار الجولة الحادية عشر بدورى المحترفين لكرة اليد  للرجال للموسم المحلى 2023:2024 ، فى المواجهة التى تقدمت يوما لتقام اليوم بدلا من غدا لإرتباط الزمالك بالجمعية العمومية غدا الجمعة.

 

 تشهد هذه الجولة  لقاءات  قوية غدا بين كل من: الأهلى مع سبورتنج والبنك الأهلى مع هليوبوليس و الجزيرة مع طلائع الجيش و الترسانة مع الطيران  وأصحاب الجياد مع الزهور و الشمس مع المعادى والعبور مع سموحة . 

 

فيما تقام الجولة الثانية عشر يوم 17 نوفمبر القادم بلقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و طلائع الجيش مع سبورتنج و الطيران مع البنك الأهلى و الزمالك مع الجزيرة و الزهور مع الترسانة و المعادى مع الأوليمبى والعبور مع أصحاب الجياد و سموحة مع الشمس . 

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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