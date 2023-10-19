جائزة الولايات المتحدة الكبرى: فيرستابن يواصل مطاردة الأرقام القياسية

الرياص - اسماء السيد - أوستن (الولايات المتحدة): يُنافس الهولندي ماكس فيرستابن من أجل المجد والنقاط والأرقام القياسية نهاية الأسبوع الحالي في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، فيما يصطف المتنافسون الآخرون خلف بطل العالم المتوّج حديثاً، لتحقيق مكاسب مالية.

ولكن في أول سباق من أصل أربع في الأميركتين قبل اختتام الموسم في أبو ظبي، سيكون الاهتمام كبيراً من خلال التحضيرات والاستعداد للعام 2024 حيث يسعى فريقا فيراري ومرسيدس إلى سدّ الفجوة مع فريق ريد بول المهيمن.

ورغم ذلك، سيكون فيرستابن الرجل الذي سيخطف الأضواء على حلبات الأميركتين حيث سيسعى إلى تحقيق ثلاثية "هاتريك" وانتصاره الخمسين في مسيرته، بعد ظفره ببطولة العالم للمرة الثالثة توالياً في قطر.

كان ذلك فوزه الرابع عشر في 17 سباقاً هذا العام، وقد يكون ذلك بمثابة إشارة للراحة لسائق آخر في سن مغايرة، ولكن ليس للسائق الهولندي البالغ من العمر 26 عاماً والذي يصبّ تركيزه على الفوز في كل سباق.

قال فيرستابن "قد يكون الأمر محموماً للغاية بالنسبة لنا في نهاية هذا الأسبوع" في إشارة إلى سباق آخر يتضمّن أيضاً يوم سبت مخصص لسباق السرعة.

وأضاف "سيكون لدينا جولة واحدة فقط لمحاولة إيجاد التوازن الأمثل في السيارة، ويبدو أننا سنواجه درجات حرارة مرتفعة مرة أخرى أيضاً".

ويمكن لفيرستابن أن يعادل رقمه القياسي لعام 2022 وهو 15 انتصاراً في عام واحد، ويقلّص الفجوة مع بطل العالم أربع مرات الفرنسي آلان بروست (51 فوزاً) والألماني سيباستيان فيتل (53) في قائمة السائقين الأكثر تسجيلاً للانتصارات على الإطلاق.

ويعلم فيرستابن وفريقه ريد بول أن مجموعة المطاردين ستكون حريصة على اللحاق بهم أكثر من أي وقت مضى، لا سيما وأن جوائز المسابقة توزّع فقط على الفرق من خلال مراكزها النهائية في بطولة الصانعين وليس من خلال سباق لقب السائقين.

ويسعى فريق مرسيدس صاحب 326 نقطة، إلى توسيع فارقه البالغ 28 نقطة أمام فيراري بأداء قوي ويضمن المركز الثاني، بينما يحاول ماكلارين تقليص فارق النقاط الـ11 الذي يفصله عن أستون مارتن للمركز الرابع، فارق يساوي عشرات الملايين من الدولارات.

بياستري لمواصلة الزخم

فاز السائق الأسترالي الصاعد لماكلارين أوسكار بياستري بسباق السرعة في قطر واحتل المركز الثاني في السباق الرئيسي.

في أول ظهور له في أوستن الأميركية، يسعى الى الحفاظ على زخمه الشخصي بينما يأمل زميله البريطاني لاندو نوريس في تحقيق النجاح خلال سابقه الرقم 100.

ويطمح فريق مرسيدس إلى محو خيبة الأمل في قطر، حيث اصطدم بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون بزميله ومواطنه جورج راسل.

وأكد رئيس الفريق توتو وولف أن سيارتيهما ستحصلان على أرضية محدّثة في أوستن، على أمل استعادة الوتيرة الكافية في السباق لمضاهاة ماكلارين.

وقال وولف "سيكون هذا آخر تحديث مهمّ سنقدمه هذا العام"، ملمحاً إلى أن اهتمام مرسيدس مثل معظم الفرق سيتحول بعد ذلك إلى العام 2024.

ويسعى وولف أيضاً إلى تغطية أي تصدعات ملحوظة تظهر في العلاقة بين سائقيه.