شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الزمالك في موعدها الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إقامة انتخابات نادي الزمالك في موعدها، والمقرر لها الجمعة، مشدداً على أنه لا نية لتأجيلها.

وقال وزير الرياضة ان انتخابات الزمالك لا ينطبق عليها بيان وزارة الشباب والرياضة الذي صدر بوقف الأنشطة والفعاليات في ظل الأوضاع الراهنة فى فلسطين، فالانتخابات ليست طابعاً احتفالياً أو ماراثون أو تكريم حتى يتم تأجيلها.

وتابع صبحي أن مباريات الدوري المصري وكل ما هو منافسات رسمية فى موعده، ولا يسرى عليه البيان الصادر من الوزارة.

وقررت وزارة الشباب والرياضة وقف كل الفعاليات والاحتفالات والأنشطة التي كان مقرر تنفيذها خلال فترة الحداد، ما دون الأنشطة الرسمية فى الرياضة، وذلك في ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء في قطاع غزة.